Ветеран СВР обозначил нравственный ориентир для современных разведчиков

Мужество и стойкость, проявленные легендарным советским разведчиком-нелегалом Рудольфом Абелем (настоящие имя и фамилия – Вильям Фишер) сейчас служат нравственным ориентиром для сотрудников российской внешней разведки, которые могут быть уверены, что в случае тяжелых испытаний родина их не бросит, заявил ветеран СВР Сергей Яковлев.

«Вильям Генрихович остается примером мужества и стойкости, потому что его поведение во время ареста в Соединенных Штатах и судебного процесса послужило нравственным ориентиром для советских и российских разведчиков, которые, к сожалению, тоже оказывались в подобной ситуации», – передает РИА «Новости» слова Яковлева на открытии выставки, посвященной прославленному разведчику Абелю-Фишеру.

По словам Яковлева, то, что страна не забыла нелегала «Марка» (таким был оперативный псевдоним Вильяма Фишера в советской внешней разведке), позволило и другим поколениям разведчиков надеяться, что в случае чего родина придет им на помощь. «И они не ошиблись», – добавил ветеран СВР.

Вильям Фишер (1903-1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал на нелегальном положении в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы.

Советская внешняя разведка провела большую работу, позволившую вызволить Фишера из тюрьмы. В 1962 году его обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией СССР. Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре на территории штаб-квартиры СВР.

Напомним, ранее была раскрыта цель секретного визита разведчика Рудольфа Абеля в Миасс.