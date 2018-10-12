Раскрыта цель секретного визита разведчика Рудольфа Абеля в Миасс

Полвека назад в Миассе Челябинской области побывал легендарный советский разведчик Рудольф Абель; выяснилось, что в рамках секретного визита он встречался с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым.

Командировка на Южный Урал была секретной, о ней знал очень ограниченный круг лиц – руководители города и местного отдела КГБ. Даже некоторые заместители Макеева не знали о визите Абеля, пишет «Миасский рабочий», отмечая, что о встрече Макеева и Абеля стало известно только в этом году.

Это выяснилось, когда работавшие над книгой о миасском комсомоле обнаружили в архиве ГРЦ не публиковавшиеся прежде фото. Макеев на них стоит с Абелем.

Одна из версий того, для чего Абель встречался с Макеевым, заключается в том, что разведчик хотел убедиться в применении полученных им данных о западных атомных проектах – именно в Миассе создали специальное конструкторское бюро по разработке ракет дальнего действия, которое возглавлял Макеев, пишет издание.

Рудольф Иванович Абель (настоящее имя Вильям Генрихович Фишер) – советский разведчик-нелегал, который с 1948 года работал в США, но в 1957 году был арестован. В 1962 году его обменяли на сбитого над СССР пилота американского разведывательного самолета Фрэнсиса Пауэрса и американского студента-экономиста Фредерика Прайора.

В США он собирал информацию о ядерных объектах.

Виктор Макеев – создатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения СССР и России. Результатом его деятельности стали три поколения морских стратегических ракетных комплексов, принятых на вооружение ВМФ страны.