Россиян решили заманить в Курганскую область заброшенными домами

Власти Курганской области решили заманить на постоянное место жительства россиян из других регионов страны, предложив им брошенные дома в качестве «объектов незавершенного строительства».

Информация была размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений.

«Уважаемые граждане, желающие переехать на постоянное место жительство в Курганскую область! Не упустите возможность получить на льготных условиях земельный участок для строительства дома», – говорится в сообщении.

Перечень бесхозных объектов власти предлагают посмотреть на сайте «Свободные земли». Брошенные дома и участки есть во всех 24 районах области, а также в Кургане и Шадринске.

В Кургане, например, есть три бесхозных дома, они обозначены «объектами незавершенного строительства». Степень готовности от 43 до 36%. При этом один из домов находится в полуразрушенном состоянии.

В Шадринске объекты в аналогичном состоянии значатся аварийными. В других муниципалитетах дома также указаны разрушенными.

Указывается, что земля перейдет желающим переехать в Курганскую область на ПМЖ бесплатно, однако нужно завершить строительство дома в течение трех лет, либо в семье должен появиться ребенок.

Предложение, помимо иногородних, также действует и для жителей региона.