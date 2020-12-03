Изменения в водительских удостоверениях и ПТС вступили в силу

В России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).

Теперь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись «Водительское удостоверение» на трех языках.

«Надписи: «Водительское удостоверение», «Permis de conduir», «Driving Licence», выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», – передает РИА «Новости» текст приказа.

Кроме того, в ПТС будут вноситься сведения о сроки государственной регистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе.

Свидетельство о регистрации транспортного средства пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).