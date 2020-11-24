Рогозин подтвердил обнаружение брака в ракете «Союз» на космодроме Куру Эсминец ВМС США нарушил российскую границу МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС 24 ноября 2020, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Нововведения предполагают наличие надписи «Водительское удостоверение» на трех языках в верхней части лицевой стороны документа. «Надписи: «Водительское удостоверение», «Permis de conduir», «Driving Licence», выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», – передает РИА «Новости» текст приказа. В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях. Напомним, ранее во вторник начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников заявил, что разделение ограждениями транспортных потоков, создание новых пешеходных переходов и пешеходных зон смогут повлиять на снижение уровня смертности на российских дорогах.

