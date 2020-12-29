Эксперт объяснил причины задержек доставки онлайн-покупок перед Новым годом

В преддверии праздников курьеры загружены заказами и не успевают все доставить вовремя из-за пробок на дорогах. Тем не менее, если потребителю задержали доставку, он может обратиться в суд за выплатой компенсации, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Пользователи соцсетей в последние дни сообщают о большом количестве случаев, когда онлайн-магазины не могут вовремя доставить заказанный товар потребителю.

«На самом деле, проблема не только в нехватке курьеров. Некоторые сервисы в преддверии праздников традиционно испытывают такие проблемы. В этот раз перед Новым годом количество заказов действительно колоссально выросло, но некоторые компании научились с таким ажиотажем справляться, а некоторые нет», – говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Также он подчеркивает, что из-за погоды в Москве образовались огромные пробки. Они также являются фактором, который влияет на сроки доставки.

«Есть и другие причины, например, болезнь сотрудников. Один человек заболел – его заказы нужно распределить между другими людьми, которые, в свою очередь, получают большую нагрузку. То есть таких объективных факторов очень много. Опять же, подчеркну, многие компании не испытывают острую нехватку курьеров, поскольку у них уже все отлажено, но некоторые наоборот испытывают перегрузку», – сообщает собеседник.

В свою очередь, юрист Родион Юрьев рассказал, что если клиенту обещали доставить заказ до Нового года, но сделали это только после, то он вправе подать в суд.

«Если потребитель может подтвердить, что товар ему обязаны были отправить такого-то числа, но он к этому моменту не получен, то он вправе совсем отказаться от товара. Также, формально возможно и подать в суд на онлайн-сервис в связи с просрочкой сроков и начислить штрафные санкции, но с каждым случаем нужно разбираться индивидуально», – говорит юрист.

Он отмечает, что зачастую в договоре продавец пишет, что сроки доставки указаны ориентировочно. Таким образом компания перестраховывает себя от подобных случаев и ни о какой компенсации тогда речи идти уже не может.

Ранее эксперты сервисов Работа.ру и «СберИндекс» назвали профессию курьера в числе самых востребованных в 2021 году.