В ОП России назвали важнейшие инициативы 2020 года в сфере общественного контроля

О трех важнейших инициативах в сфере общественного контроля и экспертизы, которые прорабатывались на площадках Общественной палаты России в 2020 году, рассказала секретарь ОП России Лидия Михеева.

В первую очередь она выделила обсуждение реформы системы опеки и попечительства для создания наиболее комфортных и приближенных к обычной жизни условий для людей с ментальными особенностями. О необходимости внедрения института распределенной опеки, подразумевающей возможность принятия решений о судьбе подопечного не только сотрудниками психоневрологических интернатов (ПНИ), но и несколькими физическими и юридическими лицами, давно говорят благотворители, непосредственно работающие с ПНИ, сообщила пресс-служба ОП России.

«Важнейшая дискуссия по этой теме состоялась в ноябре на площадке форума «Сообщество». Это был профессиональный диалог, в основе которого – желание изменить судьбу тех, кто находится в интернатах. Общественники, имеющие опыт работы с такими людьми, убеждены, что государству следует сделать решительный шаг по расширению доступа социально ориентированных НКО к пациентам ПНИ, ведению программ их адаптации, социальной реабилитации. Сегодня мы видим, что есть явный общественный запрос на гуманизацию, большую открытость и гибкость системы учреждений, оказывающих психиатрическую и социальную помощь, поэтому ОП РФ намерена в 2021 году сфокусироваться на этом направлении и начать работу по модернизации законодательства о психиатрической помощи совместно с экспертным сообществом», – заявила она.

В ОП России ожидают, что с 1 января 2021 года заработает механизм целевого финансирования помощи детям с орфанными заболеваниями за счет средств, поступающих в бюджеты в связи с повышением ставки налога на доходы физических лиц для граждан, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год. Создание этого механизма также находится среди самых главных инициатив, контролируемых ОП России.

«Для того, чтобы выработать конкретную конструкцию, предложить основные принципы работы механизма, ОП провела по поручению президента России Владимира Путина серию совещаний и слушания совместно с Минздравом России, ведущими благотворительными фондами и экспертами. Главная цель – не только предложить поддерживаемую большинством концепцию, но и обеспечить прозрачность действий ведомств по созданию нового фонда», – пояснила секретарь ОП России.

Она отметила, что родители детей и сами маленькие пациенты переживали из-за того, что новый фонд не сможет заработать с самого начала года, если сбор повышенного налога начнется только в январе.

«Именно Общественная палата впервые публично заявила: нужно, чтобы необходимые средства действительно были зарезервированы авансовым образом и могли быть использованы уже с начала года», – пояснила Михеева.

Еще одна важная инициатива, о которой рассказала секретарь ОП России, – совершенствование работы общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания граждан.

«Здесь Общественной палате совместно с Минюстом России удалось сделать большой шаг вперед. В конце декабря мы обсудили законопроект, направленный на повышение эффективности общественного контроля в местах принудительного содержания. Сегодня закон дает возможность финансировать деятельность ОНК только тем организациям, представители которых входят в составы комиссий. В новом проекте закона предлагается закрепить необходимость бюджетного софинансирования этой деятельности. Мы видим, что оно могло бы осуществляться по линии региональных общественных палат, через их аппараты», – сообщила Михеева.

Секретарь ОП России подчеркнула также, что планируется увеличить сроки формирования ОНК. Это позволит большему числу кандидатов участвовать в конкурсе, тщательнее проводить отбор, а значит, окажет благотворное влияние и на качество работы комиссий.