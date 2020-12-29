Российские авиакомпании получили в 2020 году 12 самолетов SSJ-100

Корпорация «Иркут» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех»)в 2020 году поставила российским авиакомпаниям в общей сложности 12 самолетов Sukhoi Super Jet 100. В числе эксплуатантов лайнера оказались «Аэрофлот», «Азимут», Red Wings и «Россия», сообщила «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

«В уходящем 2020 году, в условиях общего падения пассажиропотока, продолжалась интенсивная эксплуатация самолета. Авиакомпании открыли на «Суперджетах» десятки новых маршрутов между городами страны, в том числе, в обход московского авиаузла», – отмечается на сайте корпорации.

Как сообщили в ОАК, в этом году был введен в строй цех структурных ремонтов компонентов SSJ 100, что позволило в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом увеличить объемы обслуживания компонентов и расширить перечень обслуживаемых агрегатов. Кроме того, специалисты ОАК выполнили в 2020 году свыше 30 сложных форм периодического технического обслуживания на самолетах «Аэрофлота», «Ямала», «Северстали», СЛО «Россия», АСК МЧС, а производственный центр «Региональных самолетов» в Комсомольске-на-Амуре освоил новую компетенцию: установку интерьера пассажирского салона.

По словам директор филиала «Региональных самолетов» корпорации «Иркут» Олега Гуляева, в следующем году объемы поставок самолетов авиакомпаниям будут увеличены.

Ранее Авиакомпания «Россия» анонсировала начало полетов SSJ-100 с января 2021 года.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия планирует возобновить экспортные поставки самолета SSJ-100 после насыщения внутреннего рынка, исходя из текущего графика производства, это произойдет не ранее 2022 года.