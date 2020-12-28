Авиакомпания «Россия» анонсировала начало полетов SSJ-100 с января 2021 года

Авиакомпания «Россия» с 1 января 2021 года начнет использование использование самолетов Sukhoi Super Jet 100, переданных из парка «Аэрофлота», с 1 января 2021 года. Рейсы планируется выполнять из Москвы в Нижний Новгород и Белгород, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Росавиация» внесла в сертификат эксплуатанта авиакомпании новый тип воздушных судов. Нижний Новгород и Белгород станут первыми направлениями в маршрутной сети «России», по которым начнут выполнять полеты самолеты Superjet 100. В Нижний Новгород на 1 января запланировано четыре рейса», – передает сообщение авиакомпании ТАСС.



В Белгород будет выполняться один рейс в день. При этом к концу года «Россия» намерена увеличить флот SSJ-100 до 66 самолетов.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия планирует возобновить экспортные поставки самолета SSJ-100 после насыщения внутреннего рынка, что, исходя из текущего графика производства, произойдет не ранее 2022 года.