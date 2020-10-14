Обозначены сроки возобновления экспортных поставок SSJ 100

Россия планирует возобновить экспортные поставки самолета SSJ 100 после насыщения внутреннего рынка, что, исходя из текущего графика производства, произойдет не ранее 2022 года, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«С учетом того, что у нас сейчас сверстаны все планы по внутренней повестке, что дает нам возможность уверенно обеспечивать загрузку производства на текущий и следующий год точно, и даже с перехлестом на 2022 год. Я думаю, что объективно – это не раньше 2022 года. Мы можем нарастить мощности, но не будем, чтобы сохранить [производство] на рентабельном уровне 22-23 машины в год. Это оптимум, на котором мы сегодня сверстали свою программу», – передает ТАСС его слова.

Мантуров заметил, что такой объем производства позволяет поддерживать рентабельность производства самолета.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334 для использования на внутренних рейсах из-за «наличия технических проблем» у Sukhoi Superjet 100 и жесткой конкуренции со стороны иностранных производителей. В производстве Ту-334 планировалось задействовать порядка трехсот предприятий, из которых 95% – российские заводы. По предварительным расчетам, бюджетный эффект от полномасштабной реализации проекта мог составить до 30 млрд рублей в год.