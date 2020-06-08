В Совфеде предложили возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море

Ракета AGM-88 используется давно, но ее новая модификация существенно более опаснаФото: nspa.nato.int
Внешне малозначительное, но на самом деле весьма важное с военно-технической точки зрения событие произошло в США. Американские ВМС начали испытательные полёты корабельных самолётов с новой модификацией ракеты AGM-88 HARM. После завершения испытаний ударные возможности ВМС США вырастут на порядок - и ВМФ России здесь не стоит ждать ничего хорошего. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Какой протекционизм нужен России

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В кризис приверженцы экономического протекционизма обычно празднуют победу над апологетами открытой экономики. Общество потребления требует открытости границ и беспрепятственной торговли. Но когда денег становится мало, покупать приходится то, что дают. Подробности...

Бунты преследовали Америку еще до основания США

Тимур Шерзад, журналист
Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...
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Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
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              В Совфеде предложили возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

              8 июня 2020, 08:33

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время направит на имя помощника президента Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334 для использования на внутренних рейсах из-за «наличия технических проблем» у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и жесткой конкуренции со стороны иностранных производителей.

              «Учитывая низкий клиренс (расстояние от нижней кромки двигателя до земли) самолетов «Сухой Суперджет», что существенно сократит возможность их использования во всех аэропортах РФ, предлагается рассмотреть возможность использования на внутренних маршрутах самолетов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство. Прошу рассмотреть предложения о возобновлении производства самолета Ту-334, включив данное мероприятие в госпрограмму по развитию авиационной промышленности», – передает ТАСС текст документа.

              По словам сенатора, технические характеристики воздушных судов серии SSJ-100 «существенно ограничивают» их эксплуатацию на различных типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах. Кроме того, для локализации их производства требуется реализация программы импортозамещения комплектующих изделий данных воздушных судов.

              «Доля иностранных комплектующих первоначально составляла около 80%, а на середину 2018 года – порядка 68%. Продвижение SSJ-100 на рынки сопряжено со значительными трудностями, связанными как с его техническими проблемами и организацией сервисного обслуживания, так и с жесткой конкуренцией со стороны иностранных производителей авиационной техники», – подчеркнул Кутепов.

              Сенатор также приводит данные Минтранса России, согласно которым отечественными авиакомпаниями в коммерческих воздушных перевозках эксплуатируются 863 единицы самолетов иностранного производства, из которых только 120 зарегистрированы в России. При этом самолетов российского производства насчитывается 445 единиц. По данным сенатора, доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков составляет 9%. Он добавил, что по итогам 2019 года валовая добавленная стоимость авиационной отрасли составила 403,5 млрд рублей, что на более чем 67 млрд рублей ниже запланированной. По своей динамике данный показатель снизился до уровня 2015 года, отмечает Кутепов.

              «В качестве причин недостижения установленных показателей обозначены в том числе: санкционный режим, снижение поставок SSJ-100 и неудовлетворительный имидж самолета, отсутствие отечественных серийно выпускаемых сертифицированных материалов для создания современных композиционных материалов и полуфабрикатов с приемлемыми физико-механическими характеристиками, отсутствие доступных на рынке серийных отечественных образцов механообрабатывающих станков, установок для термообработки, испытательных машин и прочих, удовлетворяющих жестким авиационным требования», – говорится в письме.

              По словам Кутепова, распоряжением правительства России от 31 октября 2002 года был определен механизм завершения создания ближнемагистрального самолета Ту-334 и начала его серийного производства. Как уточняет сенатор, в 2005 году постановлением правительства было принято решение организовать серийное производство Ту-334 и его модификаций на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова».

              «В производстве Ту-334 планировалось задействовать порядка трехсот предприятий, из которых 95% – российские заводы. По предварительным расчетам, бюджетный эффект от полномасштабной реализации проекта мог составить до 30 млрд рублей в год. Разработка была востребована, и в 2006 году ОАО «Туполев» (ныне ПАО «Туполев») заключило контракты с семью авиаперевозчиками на поставку 55 единиц, а также имело протоколы о намерениях 24 авиакомпаний еще на 297 самолетов», – подчеркивает сенатор.

              Кутепов отмечает, что при этом серийное производство данной модели так и не было начато, проект не получил финансового обеспечения, а также не вошел в федеральную программу развития авиационной промышленности. По словам сенатора, самолет соответствовал российским авиалиниям ближней и средней дальности, по расходам топлива не уступал зарубежным судам и состоял почти на 100% из отечественных комплектующих.

              «В 2016 году в Ульяновском филиале конструкторского бюро «Туполев» рассматривалась возможность возобновить работы по Ту-334 с использованием современных 3D технологий. В текущей ситуации проект не реализуется», – отметил сенатор. 


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