Алису Фрейндлих госпитализировали в Петербурге с коронавирусом

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус», сообщили в медучреждении.

«Да, лежит [в больнице], и дочь ее тоже. В обычной палате», – передает ТАСС со ссылкой на источник. У обеих выявлен коронавирус.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала «Советский экран». Также актриса исполнила роли в фильмах «Полосатый рейс» (1961), «Соломенная шляпка» (1974), «Старомодная комедия» (1979), «Жестокий романс» (1984), «Подмосковные вечера» (1994), «На Верхней Масловке» (2005), «Линия Марты» (2014) и других картинах.

Фрейндлих более 20 лет проработала в Театре им. Ленсовета, она сыграла в общей сложности порядка 30 ярких ролей. В 1983 году перешла в труппу БДТ, в репертуаре этого театра у актрисы сейчас пять спектаклей, в том числе созданных специально для нее.

Ранее коронавирус выявили у народной артистки России Ирины Муравьевой.