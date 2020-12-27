Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и порекомендовал частным бизнес-компаниям по возможности оставить сотрудников дома.

«Друзья, я подписал Указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днем. Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также порекомендовал частным бизнес-компаниям в Чечне «последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома». При этом он отметил, что организации, входящие в Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, а также сотрудники экстренных служб продолжат работать.

«Новый год – это особый праздник. Теперь многие семьи смогут не только основательно подготовиться к предстоящему торжеству, но и проводить по своему усмотрению последний день декабря», – добавил глава Чечни.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году. Многие российские регионы уже объявили 31 декабря выходным. В частности, власти Москвы сделали этот день выходным для бюджетников, а также рекомендовали работодателям принять аналогичное решение.