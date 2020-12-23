Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году.

По словам президента, работа 31 декабря «очень своеобразная», а по действующему закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне, передает РИА «Новости».

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Сделать 31 декабря всероссийским выходным днем президенту предложил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает ТАСС.

«Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», – отметил Неверов.

Ранее Путин заявил, что медикам необходимо удвоить выплаты за борьбу с коронавирусом в новогодние праздничные дни. Решение о двойных выплатах врачам, в том числе президентские выплаты за риски по коронавирусу, глава государства принял по предложению партии «Единая Россия».