Путин поддержал идею ЕР удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в праздники

Медикам необходимо удвоить выплаты за борьбу с коронавирусом в новогодние праздничные дни, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение о двойных выплатах врачам, в том числе президентские выплаты за риски по коронавирусу, глава государства принял по предложению партии «Единая Россия».