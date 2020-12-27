В МО России заявили, что США могут пересмотреть позицию по ДСНВ

США могут пересмотреть свою позицию по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в силу внутриполитической ситуации в стране, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

«Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действия (5 февраля 2021 года – прим. ВЗГЛЯД) (...) В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».

Он также напомнил, что Россия предлагала США продлить договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

«Обеспокоены выходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Полагаем, что тем не менее Договор сохраняет свой позитивный потенциал. (…) Продолжим следить за развитием ситуации вокруг ДОН и принимать решения, исходя из интересов национальной безопасности», – заключил Фомин.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.

Ранее США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что США, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора.

Напомним, глава государства Владимир Путин сообщал, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.

В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.