Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву?

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условие, при котором Вашингтон «уже завтра» продлит «на какой-то срок» двусторонний договор с Россией относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3). Таким условием названа заморозка или ограничение ядерных арсеналов России. Как пояснил Биллингсли, речь идет в том числе и о заморозке тактических носителей, которые, по мнению США, составляют до 55% потенциального ядерного арсенала России.

В сентябре Биллингсли заявлял «о весьма разумном» предложении Вашингтона к Москве относительно продления СНВ-3. А на случай отказа договориться до президентских выборов в США предупредил, что «плата за вход» повысится. Тогда в российском МИДе в ответ на это заявление сказали, что шансы продлить соглашение минимальны, если США не откажутся от ультимативных предложений.

На этот раз чиновник назвал Россию «серийным нарушителем договоров» и отметил, что любые договоренности с Москвой в этой сфере необходимо формулировать так, чтобы их можно было распространить на Китай. Биллингсли рассказал также о существовании некоего «принципиального джентльменского соглашения на самом высоком уровне наших правительств» и выразил надежду, что оно будет одобрено российским парламентом. Он выразил надежду, что «в ближайшие дни» США получат от России сигнал о согласии на предложенную сделку.

«Пришло время для стран, которые исторически занимали сильные позиции по вопросам ядерного оружия, продемонстрировать свою искренность по этому вопросу. Многие страны уже сделали это. Призвать Россию принять сделку, которую мы предложили ей, было бы хорошим началом. Также они должны призвать Китай сесть за стол переговоров и вести переговоры», – сказал Биллингсли.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года благодаря усилиям тогдашних президентов двух стран Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Документ определяет взаимное сокращение Россией и США развернутых стратегических ядерных вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен на пять лет. Очередной раунд российско-американских переговоров состоялся в августе. США настаивали на подписании президентами двух стран дополнительного политически обязывающего рамочного соглашения.

Сам президент США Дональд Трамп настроен открыто по поводу продления СНВ-3. Как сообщает Reuters, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Мы были бы рады возможности достичь соглашения, основанного на понимании, которого достигли в последние недели по поводу возможных расширений в договоре», – сказал Помпео.

Трамп неоднократно заявлял о том, что подобный договор потерял смысл без присоединения к нему Китая, который развивает свою ракетную программу. В прошлом году Соединенные Штаты вышли из договора времен холодной войны, ограничивающего развертывание ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На заявление Маршалла Биллингсли ответили в Кремле. Как заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия надеется, что находится на одном треке с США по вопросу продления СНВ-3. «Это и в интересах наших двух стран, и стратегической безопасности всего мира. В остальном – договоренности не достигнуты», – сказал Песков.

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В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил , что Москва не видит перспективы подписания СНВ-3, но готова включить два из пяти новых вооружений в контекст нового договора. «Американцы уже, по-моему, далеко не дипломатическими методами, в открытую говорят, что Россия должна нам помочь наказать Китай, заставить Китай разоружаться или заморозить свои вооружения. Спекулируют беспардонно, как наперсточники. Недавно их (США) представитель делал заявление о том, что Россия нас поддержала, мы выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что мы замораживаем все ядерные боеголовки, и Россия очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился. Слушайте, ну, нечистоплотно», – сказал Лавров.

Замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что в США заговорили на эту тему в связи с приближающимися президентскими выборами. Рябков пояснил, что у Москвы и Вашингтона «различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу». Россия «довела до США» свои «подходы в разных формах, в том числе на бумаге».

В МИДе заявили, что договоренности действительно могли бы заключить «хоть завтра», если бы США согласились с позицией России. Учитывая же существующие разногласия, Рябков «вообще не представляет себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения».

В экспертной среде уверены, что Вашингтон преследует цель уравнять свой ядерный арсенал с российским и китайским одновременно. Как пояснил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, Вашингтон требует от Москвы отказаться от гиперзвукового оружия и других перспективных средств вооружения, «которые США производить не в состоянии». Более того, глава Пентагона Марк Эспер уже заявлял о том, что все американские крылатые ракеты морского базирования получат ядерные боеголовки. «Ракеты Trident II (версия D5), например, по договору СНВ-3 должны иметь четыре боеголовки, а на деле получат 12», – отметил Леонков.

Как отметил бывший руководитель четвертого Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, слова Биллингсли могут свидетельствовать о том, что у США по отношению к России есть чрезвычайно завышенные позиции в вопросе продления договора СНВ-3. «Судя по всему, озвученные спецпредставителем президента США требования гораздо больше тех, на которые они реально рассчитывают. Это несерьезно. Биллингсли в своем заявлении не показал стремления продлить договор СНВ-3, вот и все», – сказал Дворкин газете ВЗГЛЯД.

Эксперт согласился с позицией МИДа о том, что американцы «спешат сделать что-то до выборов президента», но «это не приближает нас к продлению договора».

Резкий ответ России обусловлен настроем Москвы на диалог с новой администрацией США, какой бы она ни была. «При этом договор СНВ-3 выполняется обеими сторонами безукоризненно. Реальных претензий к договору нет ни у США, ни у России, ни у кого бы то ни было еще. Все проверяется, инспекции работают, идет обмен огромным количеством уведомлений, которые не вызывают никаких сомнений. Все остальное – это дипломатические игры», – поделился Дворкин.

По его словам, вполне возможно, что США действительно хотят заключить отдельный договор по тактическому ядерному оружию, но такой документ нужно разрабатывать долгие годы. «Потому что никакого распространения инспекций договора СНВ-3 на тактическое ядерное оружие быть не может в принципе. Там носители двойного назначения, их тысячи, и сосчитать их очень непросто», – пояснил собеседник.

«И потом, договор может обсуждаться только при равных количествах вооружений. По экспертным оценкам, у американцев около 500 тактических боезарядов, у России – порядка 2500. Объясняется это совершенно разным геостратегическим расположением. Вокруг США никого нет, а вокруг России полно государств, в том числе и ядерных. Поэтому разговоры про договор о тактическом оружии, это пустые слова. Это долгий процесс, и тут нужен совершенно другой подход, не такой, как к договору по СНВ», – заключил Дворкин.

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