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15 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

Европейцы и американцы выкупили большую часть облигаций Газпрома Владимир Астапкович/РИА Новости
Газпром влился в мировой тренд – разместил «вечные» еврооблигации в валюте. Дело это было крайне рискованным: и продажи российского газа в Европе резко просели, и угроза санкций против «Северного потока – 2» не добавляет привлекательности Газпрому. Казалось бы, иностранные инвесторы должны бежать от такой компании. Но европейцы и американцы, наоборот, встали в очередь, чтобы дать в долг. Почему? Подробности...
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Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

Россия отрицает наличие договоренностей по продлению договора СНВ-3 Вадим Савицкий/РИА Новости
В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву? Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Выборы президента США могут закончиться в суде

Отцы-основатели оставили Трампу в наследство архаичную систему, основанную еще на античных образцах Michael Reynolds/EPA/ТАСС
Итоги выборов президента США определят не простые американцы, и даже не коллегии выборщиков, которые, согласно американскому избирательному праву, голосуют за кандидатов в президенты. Кампания-2020 в США может завершиться во «втором туре» в суде, предсказывают эксперты. Россияне, которые по традиции внимательно следят за выборами американского президента, тоже не очень верят в честность и прозрачность американских выборов. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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В чем уязвимости избирательной системы США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская электоральная система архаична, непрозрачна и уязвима для ошибок и фальсификаций. За исключением редких побед «на вынос», никто в последние лет семьдесят доподлинно не знал, кто же реально победил на тех или иных выборах. Подробности...
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Чем опасен миф о тюркском мире

Герман Садулаев, писатель, публицист
Так называемые тюркские народы имеют между собой не больше общего, чем народы, говорящие на языках другой семьи, например индоевропейской. Как вам идея, чтобы бенгальцы, немцы, таджики, литовцы, русские, испанцы, шведы создали единое индоевропейское пространство? Подробности...
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Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

    Россия отрицает наличие договоренностей по продлению договора СНВ-3    15 октября 2020, 08:30
    Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
    Текст: Иван Абакумов

    В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву?

    Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условие, при котором Вашингтон «уже завтра» продлит «на какой-то срок» двусторонний договор с Россией относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3). Таким условием названа заморозка или ограничение ядерных арсеналов России. Как пояснил Биллингсли, речь идет в том числе и о заморозке тактических носителей, которые, по мнению США, составляют до 55% потенциального ядерного арсенала России.

    В сентябре Биллингсли заявлял «о весьма разумном» предложении Вашингтона к Москве относительно продления СНВ-3. А на случай отказа договориться до президентских выборов в США предупредил, что «плата за вход» повысится. Тогда в российском МИДе в ответ на это заявление сказали, что шансы продлить соглашение минимальны, если США не откажутся от ультимативных предложений.

    На этот раз чиновник назвал Россию «серийным нарушителем договоров» и отметил, что любые договоренности с Москвой в этой сфере необходимо формулировать так, чтобы их можно было распространить на Китай. Биллингсли рассказал также о существовании некоего «принципиального джентльменского соглашения на самом высоком уровне наших правительств» и выразил надежду, что оно будет одобрено российским парламентом. Он выразил надежду, что «в ближайшие дни» США получат от России сигнал о согласии на предложенную сделку.

    «Пришло время для стран, которые исторически занимали сильные позиции по вопросам ядерного оружия, продемонстрировать свою искренность по этому вопросу. Многие страны уже сделали это. Призвать Россию принять сделку, которую мы предложили ей, было бы хорошим началом. Также они должны призвать Китай сесть за стол переговоров и вести переговоры», – сказал Биллингсли.

    Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года благодаря усилиям тогдашних президентов двух стран Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Документ определяет взаимное сокращение Россией и США развернутых стратегических ядерных вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен на пять лет. Очередной раунд российско-американских переговоров состоялся в августе. США настаивали на подписании президентами двух стран дополнительного политически обязывающего рамочного соглашения.

    Сам президент США Дональд Трамп настроен открыто по поводу продления СНВ-3. Как сообщает Reuters, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Мы были бы рады возможности достичь соглашения, основанного на понимании, которого достигли в последние недели по поводу возможных расширений в договоре», – сказал Помпео.

    Трамп неоднократно заявлял о том, что подобный договор потерял смысл без присоединения к нему Китая, который развивает свою ракетную программу. В прошлом году Соединенные Штаты вышли из договора времен холодной войны, ограничивающего развертывание ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

    На заявление Маршалла Биллингсли ответили в Кремле. Как заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия надеется, что находится на одном треке с США по вопросу продления СНВ-3. «Это и в интересах наших двух стран, и стратегической безопасности всего мира. В остальном – договоренности не достигнуты», – сказал Песков.

    В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит перспективы подписания СНВ-3, но готова включить два из пяти новых вооружений в контекст нового договора. «Американцы уже, по-моему, далеко не дипломатическими методами, в открытую говорят, что Россия должна нам помочь наказать Китай, заставить Китай разоружаться или заморозить свои вооружения. Спекулируют беспардонно, как наперсточники. Недавно их (США) представитель делал заявление о том, что Россия нас поддержала, мы выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что мы замораживаем все ядерные боеголовки, и Россия очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился. Слушайте, ну, нечистоплотно», – сказал Лавров.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что в США заговорили на эту тему в связи с приближающимися президентскими выборами. Рябков пояснил, что у Москвы и Вашингтона «различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу». Россия «довела до США» свои «подходы в разных формах, в том числе на бумаге».

    В МИДе заявили, что договоренности действительно могли бы заключить «хоть завтра», если бы США согласились с позицией России. Учитывая же существующие разногласия, Рябков «вообще не представляет себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения».

    В экспертной среде уверены, что Вашингтон преследует цель уравнять свой ядерный арсенал с российским и китайским одновременно. Как пояснил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, Вашингтон требует от Москвы отказаться от гиперзвукового оружия и других перспективных средств вооружения, «которые США производить не в состоянии». Более того, глава Пентагона Марк Эспер уже заявлял о том, что все американские крылатые ракеты морского базирования получат ядерные боеголовки. «Ракеты Trident II (версия D5), например, по договору СНВ-3 должны иметь четыре боеголовки, а на деле получат 12», – отметил Леонков.

    Как отметил бывший руководитель четвертого Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, слова Биллингсли могут свидетельствовать о том, что у США по отношению к России есть чрезвычайно завышенные позиции в вопросе продления договора СНВ-3. «Судя по всему, озвученные спецпредставителем президента США требования гораздо больше тех, на которые они реально рассчитывают. Это несерьезно. Биллингсли в своем заявлении не показал стремления продлить договор СНВ-3, вот и все», – сказал Дворкин газете ВЗГЛЯД.

    Эксперт согласился с позицией МИДа о том, что американцы «спешат сделать что-то до выборов президента», но «это не приближает нас к продлению договора».

    Резкий ответ России обусловлен настроем Москвы на диалог с новой администрацией США, какой бы она ни была. «При этом договор СНВ-3 выполняется обеими сторонами безукоризненно. Реальных претензий к договору нет ни у США, ни у России, ни у кого бы то ни было еще. Все проверяется, инспекции работают, идет обмен огромным количеством уведомлений, которые не вызывают никаких сомнений. Все остальное – это дипломатические игры», – поделился Дворкин.

    По его словам, вполне возможно, что США действительно хотят заключить отдельный договор по тактическому ядерному оружию, но такой документ нужно разрабатывать долгие годы. «Потому что никакого распространения инспекций договора СНВ-3 на тактическое ядерное оружие быть не может в принципе. Там носители двойного назначения, их тысячи, и сосчитать их очень непросто», – пояснил собеседник.

    «И потом, договор может обсуждаться только при равных количествах вооружений. По экспертным оценкам, у американцев около 500 тактических боезарядов, у России – порядка 2500. Объясняется это совершенно разным геостратегическим расположением. Вокруг США никого нет, а вокруг России полно государств, в том числе и ядерных. Поэтому разговоры про договор о тактическом оружии, это пустые слова. Это долгий процесс, и тут нужен совершенно другой подход, не такой, как к договору по СНВ», – заключил Дворкин.

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