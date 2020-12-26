МИД порекомендовал послу США привиться российской вакциной «Спутник-V»

Министерство иностранных дел России ответило на рождественское письмо посла США в Москве Джона Салливана Санта Клаусу.

Ранее на странице американской дипмиссии в Facebook была опубликована фотография письма Салливана. В нем дипломат признается, что в 2020 году он «вел себя очень хорошо, носил маску, сохранял дистанцию» и просит у Санты вакцину от COVID-19, хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», – написал МИД России официальном аккаунте в Twitter.

Среди указанных подарков – российская вакцина «Спутник- V», которая, как напомнили в российском дипведомстве, одобрена для использования людьми старше 60 лет. В МИД России американскому дипломату также порекомендовали обратить внимание на клюшки компании «ЗаряД», которыми, как известно, играет президент России Владимир Путин.

В МИД также заверили, что совет относительно новых кроссовок для бега послу Салливану может дать генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания граждан старше 60 лет.

На прошлой неделе Мурашко анонсировал вакцинацию россиян старше 60 лет

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.