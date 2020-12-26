Российские саночники выступят на ЧМ с логотипом федерации

Федерация санного спорта России (ФССР) приняла решение выступить на чемпионате мира в Германии в форме, выполненной в цветах российского флага и с логотипом организации, сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

«У нас будет боевая и парадная экипировка без флага России, но в цветах триколора, потому что использование самих цветов не запрещено. Международная федерация передала информацию, что можно использовать название Russian Luge Federation на форме. Логотип нашей федерации тоже можно использовать, но чуть видоизмененный – без флага, но с надписью», – передает слова Гарт РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время готовы эскизы будущей формы, в январе ФССР получит экипировку. Как будут обозначены саночники на ЧМ, пока неясно, но, вероятнее всего, их представят как «спортсмены ФССР», сказала Гарт.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.