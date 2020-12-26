Российские саночники выступят на ЧМ с логотипом федерации

Взгляд
26 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
Разделы

Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
Перейти в раздел…

Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
Перейти в раздел…

Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
Перейти в раздел…

Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

СНГ перестало быть постсоветским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
То, что происходило на западе, юге и востоке Содружества Независимых Государств в уходящем году – не просто частные встряски, а системный сдвиг, завершающий один исторический период и открывающий дорогу новому. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Коронавирус-мутант из Британии

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

Перейти в раздел…

ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
Подробности...

В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
Подробности...

Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
Есть ли у вас уже предновогоднее настроение?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минздрав одобрил «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет
    Посольство России назвало США инициатором «визовой войны» Цена биткоина превысила отметку в 25 тыс. долларов Моряки погибли при пожаре на российском траулере на Канарах Президент Туркменистана предложил использовать против COVID корень солодки
    Миротворцы ООН погибли после нападения повстанцев в ЦАР При стрельбе в Берлине ранили четырех человек Опубликован календарь выходных на 2021 год Forbes назвал самого разбогатевшего российского миллиардера
    Названы сроки начала госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» ПФР рассказал об условиях получения выплат на детей до Нового года Плющенко возмутился оценками Трусовой за короткую программу Синоптики рассказали о погоде в Москве

    Главная тема


    Россия получила превосходящий F-35 истребитель

    несоразмерность наказания


    Адвокат Жорин счел несправедливым приговор историку Соколову

    отвлекающий фактор


    Глава Якутии раскритиковал депутата за слова о декольте министра

    внимание прессы


    Пугачева и Ефремов стали лидерами по упоминаниям в СМИ в 2020 году

    Видео

    технологии и инновации


    Десять главных технологических достижений России в 2020 году

    власть в армении


    Пашинян удержал власть вопреки всему

    скачок цен


    Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

    политический кризис


    Станет ли Зеленский последним президентом Украины

    «Балтийский газопровод»


    Польша ведет «газовое наступление» на Россию

    военный альянс


    Петр Акопов: США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу

    ключевой партнер


    Вадим Трухачёв: Германия России не друг, а соперник

    День рождения вождя


    Дмитрий Грунюшкин: Сталинисты зря мечтают командовать расстрельным взводом

    на ваш взгляд


    Какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?

    Российские саночники выступят на ЧМ с логотипом федерации

    26 декабря 2020, 11:12

    Текст: Абдулла Шакиров

    Федерация санного спорта России (ФССР) приняла решение выступить на чемпионате мира в Германии в форме, выполненной в цветах российского флага и с логотипом организации, сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

    «У нас будет боевая и парадная экипировка без флага России, но в цветах триколора, потому что использование самих цветов не запрещено. Международная федерация передала информацию, что можно использовать название Russian Luge Federation на форме. Логотип нашей федерации тоже можно использовать, но чуть видоизмененный – без флага, но с надписью», – передает слова Гарт РИА «Новости».

    По ее словам, в настоящее время готовы эскизы будущей формы, в январе ФССР получит экипировку. Как будут обозначены саночники на ЧМ, пока неясно, но, вероятнее всего, их представят как «спортсмены ФССР», сказала Гарт.

    17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.

    Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •