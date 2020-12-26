Цена биткоина превысила отметку в 25 тыс. долларов

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал в моменте на 6,1%, до 25,005 тыс. долларов, обновив исторический максимум, следует из данных портала CoinDesk на 6.37 мск.

При этом уже на 6.44 мск биткоин торговался на отметке 24,937 тыс. долларов (+6,1%), передает ТАСС.

Напомним, 17 декабря цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 21 тыс. долларов.