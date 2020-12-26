Израиль нанес удары по объектам ХАМАС

Армия Израиля нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС после запуска двух ракет с территории Газы, говорится в заявлении армии.

Армия Израиля сообщила в Twitter, что «в ответ на ракеты, выпущенные сегодня вечером из Газы по Израилю, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам ХАМАС, включая: объект для производства ракетных боеприпасов, подземную инфраструктуру и военный пост».

Ранее сообщалось, что израильская система ПВО перехватила выпущенные из Газы ракеты.

Напомним, в пятницу, 25 декабря, Израиль нанес ракетные удары по Сирии. До этого, 13 декабря, израильские ВВС нанесли авиаудары по иранским базам, расположенным в южной, центральной и восточной частях САР.