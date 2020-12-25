Израильская система ПВО перехватила выпущенные из Газы ракеты

Две ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории, были перехвачены системой ПВО «Железный купол», передает армейская пресс-служба.

«После предыдущего сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги несколько минут назад в городе Ашкелон и районах, прилегающих к сектору Газа, сообщаем, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля», – передает РИА «Новости» сообщение армии Израиля.

Обе ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Ранее Израиль подвергался обстрелу со стороны Газы 21 ноября.

Напомним, в пятницу, 25 декабря, Израиль нанес ракетные удары по Сирии. До этого, 13 декабря, израильские ВВС нанесли авиаудары по иранским базам, расположенным в южной, центральной и восточной частях САР.