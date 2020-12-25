Израиль попытался убедить Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном Израиль нанес ракетные удары по Сирии 25 декабря 2020, 02:56

Фото: Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сирийские средства ПВО отражают израильскую ракетную атаку, сообщили гостелевидение и минобороны Сирии. Al-Ikhbariya сообщает об «израильской агрессии в районе города Масьяф в провинции Хама», где находится научно-исследовательский центр, передают РИА «Новости» и ТАСС. Минобороны Сирии позднее сообщило, что в 0.40 (1.40 мск) «израильские самолеты выпустили ракеты из ливанского воздушного пространства, находясь над городом Триполи». Большую часть ракет удалось отразить. Напомним, Израиль уже неоднократно наносил ракетные удары по сирийской территории. Так, 13 декабря израильские ВВС нанесли авиаудары по иранским базам, расположенным в южной, центральной и восточной частях Сирии.

