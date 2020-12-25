Россиянам объяснили правила выбора селедки на Новый год

Правильность выбора селедки к новогоднему столу зависит от того, для какого блюда ее используют, рассказал исполнительный директор «Ассоциации торговых и производственных предприятий рыбного рынка» Александр Фомин.

В большинстве случаев можно купить цельную рыбу, самостоятельно ее разделать и, при желании, добавить соусы и приправы, заявил Фомин в интервью радио Sputnik. При этом рыбина должна быть упругой и крепкой.

«Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок – сорбиновая или сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна. Сегодня многие предпочитают слабосоленую селедку, которая меньше хранится и быстрее портится. Чтобы этого не происходило, в нее как раз и добавляют консерванты», – заявил эксперт.

Фомин также отметил, что в случае с разделанной селедкой, важное значение имеет ее упаковка - от нее зависит срок хранения рыбы. «Если вакуумная упаковка, то хранится, соответственно, дольше. Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления. А дальше начинаются «пляски». Мы не знаем, в каких условиях она хранилась, температура должна быть, как в холодильнике, не выше 5 градусов. Если витрина в магазине с соответствующей температурой вызывает у вас доверие, значит можно брать даже в последний день перед окончанием срока. А если селедка хранилась просто при комнатной температуре, то она могла испортиться», – считает Фомин.

Он рекомендует брать филе сельди в вакуумной полиэтиленовой упаковке, потому что продукт не соприкасается с кислородом и не окисляется. в случае же покупки сельди в пластиковой банке эксперт рекомендует проверить герметичность емкости и покупать только продукцию брендов, которые много лет на рынке и дорожат своей репутацией.