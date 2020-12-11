Диетологи раскрыли секреты приготовления дешевых новогодних салатов

Салаты для новогоднего стола можно приготовить из дешевых продуктов, не навредив при этом своему организму, часть ингредиентов россияне имеют возможность приготовить самостоятельно, рассказали российские диетологи.

В целях экономии можно использовать для салатов дешевые сезонные овощи, майонез собственного приготовления, а консервированный зеленый горошекследует заменить замороженным, сообщила Ura.ru диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, соленую рыбу для закусок следует также приготовить самостоятельно. Кроме того, она советует кушать в Новый год овощные салаты, избавляющие от тяжести в желудке. «Репу, зеленую редьку, огурец и кабачок натереть на мелкой терке, добавить чеснок и масло», – дала рецепт диетолог.

Дюваль посоветовала также отказаться от пакетированных соков и газированных напитков, ускоряющих алкогольное опьянение. По ее словам, следует употреблять чистый алкоголь и не запивать, а закусывать. В свою очередь врач-диетолог национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова считает, что традиционные овощи будут доступны даже при росте цен. Например, она посоветовала приобретать немытые овощи.

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