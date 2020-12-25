Публицист Понасенков потребовал высшей меры для историка Соколова

Историк и публицист Евгений Понасенков прокомментировал решение суда, приговорившего бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.

«По совести, по чести этот скот заслуживает только высшей меры, только смертной казни! Но, поскольку это юридически у нас невозможно, мы исходим из реальности, то, что мы добились, – это блестящая победа», – приводит его слова «Рен-ТВ».

Понасенков считает, что уголовной ответственности заслуживают и адвокаты историка за то, «какими методами они защищали Соколова». «К сожалению, эта история не заканчивается», – добавил он.

Конфликт Понасенкова и Соколова начался еще в 2018 году. Публицист обнаружил в работах доцента строки из своей монографии «Первая научная история войны 1812 года». В ответ на это историк заявил, что этот труд вообще не является научным. Споры даже дошли до суда, и тяжба завершилась в пользу Понасенкова. В ходе суда по делу об убийстве аспирантки Соколов обвинил Понасенкова в травле, которая якобы и привела к смерти девушки. Понасенков также выступил на процессе против Соколова, заявив о пьянстве историка.

Напомним, в пятницу Октябрьский районный суд Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве сожительницы аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что, несмотря на то, что приговор соответствует российскому законодательству, он несправедлив с точки зрения соразмерности тяжести содеянного и тяжести наказания.