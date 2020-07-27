Публицист Понасенков заявил в суде о пьянстве и вранье историка Соколова

Публицист Евгений Понасенков выступил против историка Олега Соколова в суде по делу об убийстве аспирантки.

«Я видел этого Соколова несколько раз в начале 2000-х годов на Бородинском поле во время реконструкции, он всегда был нетрезв, больше мы лично не общались. Ему нельзя доверять, он все время врет, он хороший актер», – передает РИА «Новости» слова Панасенкова.

Его слова вызвали бурю возмущения у Соколова, который произнес несколько реплик во время свидетельских показаний Понасенкова. «Олег Валерьевич, я выношу вам предупреждение в последний раз. Если вы еще что-то будете комментировать, я удалю вас из зала до судебных прений», – сделала замечание обвиняемому судья Юлия Максименко.

После окончания допроса свидетеля Соколов несколько раз повторил, что, по его мнению, именно Понасенков стал причиной психотравмирующей ситуации, в которой оказались Соколов и его аспирантка Анастасия Ещенко. Как заявил Соколов, с подачи Понасенкова ему и Анастасии поступали угрозы жизни, сыпались оскорбления.

Из-за неявки других свидетелей суд отложил рассмотрение дела до 3 августа.

Ранее сообщалось, что Понасенков намерен подать в суд на ученого по статье о клевете.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Петербурге 63-летнего доцента Олега Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека.