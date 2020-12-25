Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна приговорили за коррупцию

Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

Прокурор запрашивал для бывшего чиновника 20 лет колонии строгого режима и 50-миллионный штраф. Шестуну вменялось взяточничество, мошенничество, отмывание преступных доходов, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Оглашение приговора заняло у судьи неделю.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить Шестуну наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – передает РИА «Новости» решение судьи.

По версии следствия, Шестун незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство торговых центров, а также за время работы главой района чиновник создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, с 2008 по 2011 год он через аффилированную фирму приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово Серпуховского района площадью 10 гектаров, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.

В апреле 2019 у экс-главы Серпуховского района было изъято имущество на сумму 10 млрд рублей, в том числе 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля. В ноябре того же года Генпрокуратура подготовила иск о конфискации у Шестуна почти 860 объектов недвижимости стоимостью более 1 млрд рублей в доход государства.

Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра.

Другие фигуранты данного уголовного дела Борис Криводубский и Сергей Самсонов находятся в международном розыске.