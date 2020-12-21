Экс-главу Серпуховского района Шестуна признали виновным в получении взятки

Подольский городской суд Московской области признал виновным бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна в получении взятки в особо крупном размере.

«Суд установил: Александр Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», – передает ТАСС слова судьи Татьяны Юферовой.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей и взыскать с него 64 млн рублей. Сторона защиты просила оправдать обвиняемого.

Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Он, как считает следствие, незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство торговых центров. По версии следствия, за время работы главой района чиновник создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, с 2008 по 2011 год он через аффилированную фирму приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово Серпуховского района площадью 10 гектаров, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.

В апреле 2019 у экс-главы Серпуховского района было изъято имущество на сумму 10 млрд рублей, в том числе 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля. В ноябре того же года Генпрокуратура подготовила иск о конфискации у Шестуна почти 860 объектов недвижимости стоимостью более 1 млрд рублей в доход государства.