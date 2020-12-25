СК раскрыл подробности готовившегося в Тамбове теракта

В отношении 17-летнего жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке теракта, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Дело против учащегося колледжа возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

По версии следствия, подозреваемый, который является сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению теракта в одном из зданий Тамбова. Он намеревался использовать самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении на сайте СК.

«В ходе проведения обыска на съемной квартире подозреваемого следователи обнаружили и изъяли химические вещества, устройства, предметы и инструменты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства. В настоящее время несовершеннолетний задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения», – добавили в СК.

Напомним, совершение террористического акта в Тамбове предотвратила ФСБ.