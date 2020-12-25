ФСБ предотвратила теракт в Тамбове

В Тамбове предотвращен теракт, который готовил 17-летний подросток, сообщили в ФСБ.

«ФСБ предотвращен террористический акт в городе Тамбове. Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», – приводит текст релиза РИА «Новости».

На съемной квартире у молодого человека изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.

Молодой человек, по оперативным данным, собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета. Там же черпал советы о том, где именно лучше устроить взрыв.

Мотивы и другие детали преступления спецслужба не раскрывает. Уголовное дело возбуждено по факту приготовления к теракту. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

С начала 2020 года в России предотвратили 41 террористический акт и 20 других преступлений террористической направленности, отчитался ранее директор ФСБ Александр Бортников.