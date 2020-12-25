В России выявлено 29 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 29018 случае коронавируса, общее число зафиксированных случаев составило 2992706, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве выявлено 7315 случаев, в Санкт-Петербурге – 3751, в Московской области – 1576.

Выписано за прошедшие сутки 27397 человек, скончались 563 человека, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

За весть период в России выписаны в связи с выздоровлением 2398254 человек, число летальных исходов за все время составило 53659 человек. Под медицинским наблюдением остаются 651362 пациентов.

Накануне в России было зафиксировано 29935 новых случаев коронавируса, таким образом, число выявленных случаев сократилось на 917.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.