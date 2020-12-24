В России за сутки выявили 29,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8203, Санкт-Петербурге – 3756, Московской области – 1538.

Всего в стране выявлено 2 963 688 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 370 857 человек, из них 26 890 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 635 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 53 096 человек.

Накануне, 23 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27 250. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 2685.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.