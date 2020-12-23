В России за сутки выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 27250 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5652, Санкт-Петербурге – 3749, Московской области – 1540.

Всего в стране выявлено 2933753 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2343967 человек, из них 24447 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 549 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 52461 человек.

Накануне, 22 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28776. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1526.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.