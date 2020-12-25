Иран приготовился к ракетным ударам США по ядерным объектам

Иран укрепляет противовоздушную оборону вблизи ядерных объектов на случай ракетных ударов со стороны США, сообщают источники.

Кувейтская газета «Аль-Кабас» пишет, что системы ПВО и РЛС аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции взяли на себя защиту ядерных объектов, мобилизованы все средства, передает РИА «Новости».

Указывается, что противовоздушную оборону укрепили в провинции Исфахан, где находится завод по обогащению урана. Кроме того, вблизи ядерного объекта в Фордо развернуты зенитная ракетная система большого радиуса действия «Бавар-373» и ЗРК «Куб», передает ТАСС.

Как пишет издание, такие меры приняты в «ожидании любых внезапных событий военного характера, которые могут произойти в свете напряженности в отношениях с США и до ухода из Белого дома президента Трампа».

Напомним, после того, как «зеленая зона» в столице Ирака подверглась ракетному обстрелу в воскресенье, в результате чего пострадал комплекс американского посольства, президент США Дональд Трамп и военные США пригрозили призвать Иран к ответу за смерть любого американца. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении проиранское ополчение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД