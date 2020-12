Израиль попытался убедить Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном Трамп пригрозил призвать Иран к ответу 24 декабря 2020, 04:55

Фото: Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент США Дональд Трамп заявил об ответственности Ирана за ракетный обстрел «зеленой зоны» в иракском Багдаде, где расположены правительственные здания и иностранные посольства. «Наше посольство в Багдаде в воскресенье получило удары несколькими ракетами, три ракеты не смогли взлететь. Угадайте, откуда они были: Иран, – заявил Трамп в Twitter. – Сейчас мы слышим о дополнительных атаках против американцев в Ираке. Дружественный, нормальный совет Ирану: если будет убит один американец, я призову Иран к ответу. Подумайте». Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq... pic.twitter.com/0OCL6IFp5M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020 Центральное командование США заявило, что «21 ракета, использованная в атаке, не привела к жертвам среди граждан США», но «пострадал комплекс американского посольства». Подчеркивается, что «избежать жертв не было целью» нападавших. Центральное командование заверило, что «США призовут Иран к ответственности за смерть любого американца в результате действий этих поддерживаемых Ираном группировок», передает РИА «Новости». Axios пишет, что США в качестве «прелюдии к ответным действиям» против Ирана могут закрыть посольство в Багдаде. В этом случае посол США в Ираке Мэттью Тьюллер, вероятно, переберется в Эрбиль в Иракском Курдистане или на авиабазу аль-Асад на западе Ирака. Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщает, что в Вашингтоне согласовали ряд вариантов для предотвращения нападений на американских военных и дипломатов в Ираке. Напомним, «зеленая зона» в столице Ирака подверглась ракетному обстрелу в воскресенье. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении проиранское ополчение. В сентябре администрация США предупредила власти Ирака о готовности закрыть американское посольство в течение двух или трех месяцев из-за обстрелов дипмиссий в Багдаде. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД