Китай приостановил авиасообщение с Британией из-за нового штамма COVID

Власти КНР приняли решение временно приостановить авиасообщение с Великобританией, где обнаружили новый штамм коронавируса, сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Учитывая мутацию вируса, а также его возможное влияние, Китай, приняв во внимание меры других стран, приостанавливает авиасообщение между КНР и Великобританией», – передает его слова ТАСС.

Напомним, в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом COVID вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Британии ввело более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Власти Великобритании с 26 декабря расширят действие ограничительных мер по борьбе с COVID-19 на большее число регионов на юго-востоке Англии в связи с быстрым распространением нового штамма.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.