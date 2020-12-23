Украина решила выйти еще из одного соглашения СНГ

Правительство Украины одобрило законопроект, которым предлагается выйти из Соглашения в сфере защиты прав потребителей стран СНГ.

«В связи со снижением торговых связей и экономической интеграции в СНГ, выход Украины из соглашения <...> не причинит вред интересам потребителей», – сказано в пояснительной записке, передает ТАСС.

Отмечается, что выход из соглашения осуществляется в рамках указа президента страны от 2018 года, которым утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны страны «О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ».

Соглашение было подписано 25 января 2000 года в Москве, ратифицировано Верховной радой 7 марта 2002 года.

В сентябре Украина вышла еще из трех международных соглашений, заключенных в рамках СНГ. Решение приняло украинское правительство, посчитав дальнейшее участие в договорах нецелесообразным.

До этого Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ, а также прекратило действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.