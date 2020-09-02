Украина вышла из трех соглашений СНГ

Украина вышла еще из трех международных соглашений, заключенных в рамках СНГ. Решение в среду приняло украинское правительство, посчитав дальнейшее участие в договорах нецелесообразным.

В частности, члены кабинета министров постановили выйти из соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии. Также Украина больше не является стороной соглашений о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников СНГ и о создании координационного совета по карантину растений членов Содружества, передает ТАСС.

При этом в Киеве считают нецелесообразным участие в этих договорах в рамках Содружества, так как «между странами действуют двусторонние сертификаты для бесперебойного экспорта/импорта животных и продукции животного происхождения в страны СНГ». По мнению министров, выход из соглашения не повлияет на торговлю животными и животной продукцией со странами СНГ при соблюдении международных стандартов торговли.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из семи международных договоров, заключенных между странами СНГ в сфере гражданской авиации. Так, страна вышла из Межгосударственного консультативного совета «Радионавигация», из соглашений «О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ», «О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», «О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации».

Кроме того, соощалось о выходе Украины из трех других договоров стран СНГ.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс разрыва договоров в рамках СНГ.