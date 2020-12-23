ОДК анонсировало поставку новой партии двигателей для Ту-160М

Предприятие «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») в начале 2021 года поставит Минобороны новую партию авиационных двигателей НК-32-02 для модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М, заявил управляющий директор завода Алексей Соболев.

«Впервые за 27 лет мы в этом году произвели и сдали заказчику новый авиационный двигатель НК-32-02, первые испытания в составе модернизированного самолета Ту-160М уже проведены. Первая отгрузка двигателей у нас случились еще в августе, вторая поставка была в октябре – мы отгрузили в общей сложности 8 единиц. Сейчас готовится очередная поставка: двигатели уже есть «в железе» и проходят испытания на стенде. На рубеже декабря-января мы будем передавать следующую партию», – передает РИА «Новости» слова Соболева.

3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.

Напомним, в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует в 2021 году начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160.