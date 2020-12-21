Шойгу заявил о существенном росте боевых возможностей российской армии Путин заявил, что армия России не может уступать ВС других стран Шойгу анонсировал госиспытания модернизированного ракетоносца Ту-160 21 декабря 2020, 14:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны планирует в 2021 году начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. «В 2021 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. <...> Приступить к государственным испытаниям модернизированного самолета Ту-160», – передает ТАСС слова Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства. Ту-160 – многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М «Игорь Сикорский», созданный на базе строевого Ту-160, впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.

