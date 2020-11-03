Ту-160М впервые поднялся в воздух с новыми двигателями

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02, сообщила «Объединенная авиастроительная корпорация».

Самолет взлетел с аэродрома Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова, полет продолжался более двух часов на высоте 6 тыс. метров, сказано в сообщении на сайте корпорации.

Экипаж бомбардировщика под руководством Анри Наскидянца выполнил проверку обновленных общесамолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования. Кроме того, была оценена работа нового двигателя НК-32 второй серии производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Как отметил экипаж, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

ОДК начала серийное производство двигателей НК-32-02 для Ту-160М в конце августа.

В апреле министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова начал изготовление установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки.