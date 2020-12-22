Собянин оценил возможность отмены ограничений по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной и напряженной, при этом дополнительных ограничительных мер не планируется, однако уже существующие отменять пока рано, заявил мэр столицы Сергей Собянин

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной и напряженной», – сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Мэр отметил, что никаких дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом не планируется. «Но в то же время, считаю, что никаких послаблений в этой ситуации невозможно», – добавил Собянин. Он подчеркнул, что действующие меры необходимо строго соблюдать.

По его словам, на прошлой неделе в Москве наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом на 12%, сейчас наблюдается рост 5%, увеличилось количество госпитализированных. Собянин отметил, что в настоящее время задействовано 18 тыс. единиц коечного фонда, из них 30% свободно. «Так что система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно», – сказал он.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что на вакцинацию от коронавируса в Москве записались 40 тыс. человек, 25 тыс. уже привились.

«Все идет стабильно, никаких ни очередей, ни проблем с этим нет. Тем не менее, сегодня у нас работает 70 прививочных пунктов, при необходимости у нас в резерве стоит еще столько же. Мы спокойно можем развернуть до 140 прививочных пунктов», – подчеркнул он.

В свою очередь председатель правительства России Михаил Мишустин попросил Собянина оказывать поддержу регионам в борьбе с коронавирусом, отметив, что опыт Москвы можно использовать в других городах.

«Продолжайте, пожалуйста, эту работу. И, конечно, прошу вас оказывать поддержку и другим субъектам Российской Федерации, консультировать их по всем возникающим вопросам, потому что у Москвы большая методологическая база и опыт более солидный, положительный опыт солидный, его можно и нужно использовать в других городах», – сказал Мишустин.

За минувшие сутки в России выявлено 28 тыс. 776 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.