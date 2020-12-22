Эксперт: В России будет создана единая система по работе с молодежью

В России официально утверждена новая верхняя планка возраста молодежи – 35 лет, что позволит большему числу молодых россиян воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными молодежной политикой. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД лидер Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, комментируя принятый Госдумой закон о молодежной политике.

«Молодые люди имеют право участвовать в федеральных форумах, которые организуются при участии Росмолодежи, на которых распределяются гранты на разные социальные проекты, ориентированные опять же на самих молодых людей. Кроме того, молодым семьям во многих регионах полагаются льготные проценты по ипотеке и теперь россиянам, которым еще нет 35 лет, будет проще воспользоваться такими скидками», – пояснил председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» (РСМ) Павел Красноруцкий. Как пояснил собеседник, новый закон регулирует отношения в сфере молодежной политики между федеральными и региональными властями, а также касается муниципального уровня власти.

«Теперь у нас будет создана единая система по работе с молодежью, которая позволит в том числе привести в соответствие все региональные законы, которые касаются молодежной политики. В тех регионах, где таких законов пока нет, они теперь обязательно появятся, – сказал Красноруцкий. – Вот почему само по себе принятие закона – это уже большой прорыв, это серьезный импульс к развитию работы властей с молодежью по всей стране».

«Также в федеральном законодательстве теперь будут закреплены такие понятия, как «молодой специалист», «специалист по работе с молодежью», «самореализация молодежи». Вкупе с повышением верхней возрастной планки до 35 лет, это поможет достичь единообразия в понятийном аппарате чиновников. Это поможет формировать программы деятельности местных властей с учетом включения этих категорий в годовые бюджеты, в планы финансовой поддержки регионов», – добавил Красноруцкий.

По его словам, в законе также появилось «крайне важное понятие «молодежное самоуправление». «Оно включает в себя создание органов самоуправления. Молодые люди смогут их теперь создавать при органах государственной власти, при образовательных организациях, при муниципальных образованиях», – заключил собеседник.

Законопроект был внесен в парламент еще в июле. Как сообщал по этому поводу замглавы комитета по социальной политике Совета Федерации Александр Варфоломеев, благодаря новому закону, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. Таким образом больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

Комментируя законопроект, социолог, глава ВЦИОМ Валерий Федоров тогда заметил, что границы понятия «молодость» отодвигаются неслучайно. «Человек хочет быть молодым. Даже если ему 35, это дает ему ощущение если не избранности, то хотя бы небесперспективности: «Я еще молодой, у меня все впереди». Это, с одной стороны, а с другой – под рубеж «молодости» подводятся определенные госпрограммы, которые требуют денег и обещают молодым финансовую поддержку», – говорил социолог в интервью газете ВЗГЛЯД.

Сам Красноруцкий в ноябре пояснял, что новый закон направлен в первую очередь на управленцев, занимающихся молодежной политикой, деятельности которых он придаст большую системность.