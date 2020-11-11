Эксперт: Поднятие предельного возраста молодежи даст новые возможности 12 миллионам россиян

Повышение официального возраста молодости на пять лет позволит миллионам россиян до 35 лет получать господдержку, рассчитанную на эту категорию населения – например, льготную ипотеку для молодых семей. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД лидер Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, комментируя решение Госдумы поднять предельный возраст молодежи на пять лет.

«Сейчас возраст созревания молодого человека по сравнению с полувековой давностью значительно повысился. Вспомните: на фронтовых фотоснимках 40-х годов молодые парни выглядят так, как будто им всем уже за сорок. И зрелость поступков у них была такой же. А если посмотрим на сегодняшних 30-летних, так многие из них еще ведут себя, как дети», – говорит председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» (РСМ) Павел Красноруцкий.

«Уровень комфорта сегодня гораздо выше, а ответственности у молодых меньше – и это объяснимо. Поэтому повышение верхней планки статуса «молодой человек» на пять лет – это просто констатация факта. Сужу по нашей организации: люди, которые начинают принимать серьезные, взвешенные решения, это категория «тридцать плюс», – признается председатель РСМ. По его свидетельству, повышение официального возраста молодежи – общемировая тенденция: в некоторых странах Европы молодыми признаются граждане до 40 лет.

Напомним, в среду Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельного возраста молодежи с 30 до 35 лет. Законопроект подготовлен в соавторстве группой сенаторов и депутатов нижней палатыиз всех четырех фракций. Проект развивает на законодательном уровне поправки к Конституции, определяя такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения».

Красноруцкий назвал этот законопроект «самым серьезным прорывом» в молодежной политике за последние четверть века. «Мы присутствуем при рождении первого базового закона о молодежи на федеральном уровне. В первом чтении его приняли единогласно. И я надеюсь, он также единогласно пройдет два последующих чтения в Госдуме, – заявил Красноруцкий. – Теперь можно будет планировать новые законодательные и подзаконные акты в молодежной политике. Закон регулирует отношения в этой сфере между муниципалитетом, регионом и федеральным центром, задает общие правила игры и впервые вводит юридически обоснованный понятийный ряд».

Председатель РСМ пояснил: новый закон направлен, в первую очередь, на управленцев, занимающихся молодежной политикой, деятельности которых он придаст большую системность. «Сегодня практически во всех субъектах РФ действуют свои региональные законы о молодежи, часто сильно отличаясь друг от друга. С помощью единого федерального закона все эти документы можно будет привести к единому знаменателю. Это заставит чиновников реализовывать молодежную политику уже не по остаточному принципу, а как общегосударственное направление», – надеется Красноруцкий.

Впрочем, и рядовые молодые россияне ощутят на себе преимущества нового закона, добавил он. В качестве конкретных примеров новых возможностей для молодых людей, эксперт назвал более высокую возрастную планку для участия в «форумных кампаниях», государственные социальные гарантии в получении жилья для молодой семьи, например, льготную ипотеку для молодых семей. Красноруцкий отметил, что это потенциально увеличит нагрузку на региональные бюджеты. Но данные расходы необходимы, уверен глава РСМ, ведь такие меры пойдут в итоге на пользу всему государству. По расчетам председателя РСМ, доступ к льготам получит как минимум 12 млн. человек.

Напомним: «форумная кампания» – это совокупность всероссийских и окружных молодежных форумов на территории России, которые организует Росмолодежь. До сих пор в них могли принимать участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Между тем, газета ВЗГЛЯД уже сообщала о предложениях, поступившим ко второму чтению законопроекта. По словам авторов документа, в нем могут появиться положения о дистанционной работе с молодежью, о создании органов молодежного самоуправления в организациях. Также его планируется дополнить мерами поддержки молодых семей. Перед следующим чтением в Госдуме законопроект будет вынесен на широкое обсуждение в молодежной среде. Авторы рассчитывают, что проект Госдума успеет принять еще в ходе осенней сессии, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что проведенный в июле опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru показал, что предел возраста для молодежи, по мнению 24% россиян, в РФ следует повысить с 30 до 35 лет. По данным исследования, в большей мере поднять такую планку заинтересованы респонденты 25-34 лет (29%). Согласно опросу, женщины в большей мере, чем мужчины одобряют такую идею. При этом только каждый пятый из опрошенных респодентов, уверен, что молодость заканчивается в 25 лет, пишет «Интерфакс».