Комиссии Госсовета обозначили приоритетные направления работы

Вопросы сохранения экологии находятся в фокусе внимания многих руководителей субъектов, они все больше волнуют жителей, сказал губернатор Нижегородской области, глава комиссии Госсовета по направлению «экология и природные ресурсы» Глеб Никитин.

«То, что обсуждали сегодня и будем обсуждать завтра – это композиция национальных целей и определение их показателей, которые уже находят своё отражение в паспортах нацпроектов... Тема комиссии чувствительная – экология и природные ресурсы. Людей она все больше волнует. Главы субъектов это понимают и тоже все в большей степени эта тематика переходит в фокус внимания: свалки на границах городов, которые до 2024 должны ликвидировать в полном объеме, обращение с ТКО. Это напрямую будет влиять на качество жизни граждан», – цитирует Никитина РИА «Новости».

По его словам, преобразование рабочих групп в комиссии позволит поднять и статус, и эффективность Госсовета на более высокий уровень, а также позволяет быть услышанными.

Комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы» в первую очередь займется реализацией нацпроектов по экспорту и производительности труда, а также вопросами защиты региональных бюджетов и смягчению бюджетной политики, сообщил глава комиссии, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



«Несколько основных направлений – это нацпроекты, два нацпроекта - экспорт и производительность труда... Вопросы межбюджетных отношений. Год непростой, сложный для региональных бюджетов, и основная задача, которую мы перед собой ставили – защитить региональные бюджеты, у которых снизились доходы и увеличились расходы. Была проведена слаженная командная работа и с губернаторами, и с правительством», – сказал Текслер.

Глава комиссии заявил о намерениях продолжить дальнейшую работу по смягчению бюджетной политики и после 2021 года. «Мы рассчитываем, что новый Госсовет с ориентацией на работу с регионами позволит добиться дополнительных возможностей регионам – и финансовых, и институциональных», – заключил губернатор.



Приоритетным направлением в работе комиссии Государственного совета по направлению «Коммуникации, связь и цифровая экономика» станет перевод обращений жителей в Ростеестр, Роскадастр, а также по вопросам предоставления выплат в онлайн-формат, заявил губернатор Московской области, глава комиссии Андрей Воробьев.

«Приоритеты мы смотрим из количества обращений в МФЦ, и видим что львиная доля обращений - это в Росреестр, росткадастр, предоставление различных выплат. Все это должно быть переведено в цифру, и это является главной стратегической задачей», – сказал Воробьев.

Говоря об актуальных темах, губернатор отметил вакцинацию и получение результатов ПЦР тестов, которые приходят смс-сообщением и в личный кабинет. При этом цифровизация имеет прикладной характер, и человеку должно быть быстро удобно, без «бумажной лишней волокиты» получить услугу, подчеркнул глава Подмосковья.

«Огромное количество заказов делаем онлайн, и это стало нормой. (...) Это удобно, быстро и часто дешевле. Задача государственные и муниципальные услуги также сделать доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы. И в этом году принято стратегическое решение, отформатированы базы, которые позволят регистрировать ребенка в детский сад или школу не выходя из дома», – заявил губернатор.



«Наша задача вместе с правительством внедрить это как можно быстрее. Что-то уже работает», – подчеркнул Воробьев.

В понедельник президент Владимир Путин издал указы, которыми утвердил состав Государственного совета, его новую структуру и новый круг обязанностей совета.