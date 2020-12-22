Кремль отреагировал на вакцинацию Байдена

Вакцинация избранного президента США Джозефа Байдена от коронавируса не является поводом для российского лидера Владимира Путина тоже публично сделать прививку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Абсолютно [нет]», – передает ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос, может ли пример Байдена мотивировать Путина публично пройти такую процедуру. «Мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена», – пояснил Песков.

Он добавил, что Путин исчерпывающе объяснил на большой пресс-конференции, почему он пока не привился от коронавируса.

Ранее во вторник избранному президенту США Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Напомним, в четверг Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о прививке от коронавируса, заявил, что сделает ее, как только это станет возможным.