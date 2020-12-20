Нарышкин рассказал, что в своей работе столкнулся с предательством

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в свое время лично столкнулся с предательством на работе.

«Каждое предательство, это, конечно, тяжелый удар. И, надо сказать, я на себе такой удар перенес. В моей личной профессиональной карьере, на моем пути тоже встретился предатель. Одно успокаивает – эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят», – сказал Нарышкин в эфире телеканала «Звезда».

Однако он не стал уточнять, кем был тот предатель и что он сделал. «Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он не достоин этого», – добавил директор СВР.

Нарышкин рассказал, в чем, по его мнению, заключаются причины предательства в разведке. «Одна из причин – в период отбора, в первый период прохождения службы не были выявлены какие-то качества, мотивы, которые приводят к такому. Это первое. Второе – нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены в его сознании, под влиянием тех или иных его личных качеств или обстоятельств, в которых он оказался», – сказал Нарышкин.

По его словам, по факту предательства обязательно проводится тщательное расследование причин произошедшего. «Анализ на предмет обеспечения разведывательной деятельности - что знал, кого знал, чтобы ограничить объем возможных потерь», – добавил глава СВР.

Согласно информации из открытых источников, Нарышкин, будучи сотрудником Первого главного управления КГБ СССР, в 1980-х годах работал в столице Бельгии Брюсселе по линии научно-технической разведки.

Ранее Нарышкин заявил, что результаты, полученные легендарными сотрудниками отечественной внешней разведки прошлого, отдававших все свои силы для решения сверхзадач, являются достойным примером для молодого пополнения Службы внешней разведки.

В воскресенье президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой 100-летний юбилей. Президент заявил, что сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией.

Двадцатого декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента России от 20 декабря 1995 года. В течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.