Путин возложил цветы к монументу в штаб-квартире СВР в Москве

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой 100-летний юбилей.

Скульптурная композиция, получившая название по девизу СВР «Отечество, доблесть, честь», установлена напротив входа в здание службы в московском районе Ясенево. Памятник был открыт в сентябре этого года, передает РИА «Новости».

Путин возложил цветы к монументу под мелодию песни «С чего начинается Родина» из знаменитого фильма о разведке «Щит и меч».

Народный художник России скульптор Андрей Ковальчук запечатлел в монументе один из самых волнующих и запоминающихся моментов в биографии каждого разведчика – момент «вхождения» в эту профессию. Центром памятника стала скульптура, изображающая молодую семейную пару, которая была отобрана для службы в разведке, прошла специальную подготовку и получила первое в жизни оперативное задание. Остается один шаг до начала реальной работы – выезд за рубеж на место выполнения задания, как говорят сами разведчики, «в поле».

По замыслу скульптора, молодые люди словно выходят из здания штаб-квартиры СВР. Тем самым подчеркивается, что они не одиноки в своем служении Родине вдали от нее. Перед четой располагается арка, образованная двумя пилонами, над которыми размещена эмблема СВР. Пилоны символизируют собой двери, открывающие перед молодыми разведчиками мир. На стороне пилонов, обращенных к молодой паре, отлиты в бронзе страницы истории внешней разведки, начиная с ее создания в 1920 году по приказу председателя ВЧК Феликса Дзержинского, и барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет.

На внешней стороне пилонов размещены стилизованные изображения столиц ведущих государств на разных континентах, что символизирует работу российской внешней разведки по всему миру.

СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.