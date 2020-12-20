Путин призвал спецслужбы России продолжать решительно бороться с терроризмом

Сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, заявил президент России Владимир Путин.

«Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно», – сказал Путин в воскресенье в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «также необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки». «Знаю, о чем здесь говорю, и высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции. Самое серьезно внимание нужно уделить информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией», – добавил глава государства.

Также президент сообщил о двух зарегистрированных преступлениях террористической направленности за 11,5 месяцев этого года.

«Еще относительно недавно, я уже не говорю про середину 90-х или про начало 2000-х годов, но еще в 2010 в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. В 2015 их было уже 36. А за 11,5 месяцев текущего года – два», – сказал он.

Кроме того, Путин отметил необходимость более эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих конфликтов в соседних странах.

«Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», – добавил президент.

Ранее Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой 100-летний юбилей.